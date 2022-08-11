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В єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції

Надія Клочко
glavcom.ua
В єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції
Вперше санкції проти російському компанії запровадили у 2014 році
фото: російські ЗМІ

 Компанії уже доводилося через санкції зупиняти виробництво у березні

«Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі (Свердловська область РФ) знизив випуск вагонів через дефіцит касетних підшипників, які виробляли тільки підприємці, що пішли з країни через санкції. На сьогодні аналогів цим запчастинам у Росії так і не створили. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Через санкції, які запровадив Євросоюз, на підприємстві виникли проблеми з поставками касетних підшипників для виготовлення вагонів. Всі три російські постачальники «Уралвагонзаводу» – імпортозалежні партнерства або філії компаній зі США та Швеції. У березні почалися затримки відвантажень, згодом товарні запаси добігли кінця. Аналогів імпортним виробництвам досі не створили.

«Уралвагонзавод» – найбільше підприємство Росії, що займається розробкою та виробництвом військової техніки, дорожньо-будівельних машин та залізничних вагонів. «Уралвагонзавод» фактично є єдиним виробником танків у Росії. Він модернізує танки російської армії, виробляє як Т-34, Т-90, так і нові моделі танків «Армата» та «Прорив», а також складає вогнемети «Сонцепек». Підприємство, що працює на війну, потрапило під санкції ще з 2014 року.

Інформацію про проблеми заводу озвучили дослідники Центру стратегічних розробок в рамках доповіді «Ризики 2022: містоутворюючі організації та мономіста». Загалом, як пояснили дослідники, від санкцій постраждала кожна третя містоутворююча організація Росії. Санкції західних країн безпосередньо чи опосередковано вплинули на 134 містоутворюючі підприємства РФ, поставивши під загрозу понад 550 тис. осіб, які були забезпечені робочими місцями.

Так, ще з березня 2022 року частина співробітників «Уралвагонзаводу», зайнята у вагонозбірному виробництві, була відправлена у вимушені відпустки із збереженням 2/3 зарплати. На заводі пояснили, що призупинення виробництва сталось через переналагодження конвеєра для виробництва продукції.

Нагадаємо, як повідомили раніше у британській розвідці, Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через попит на машини для власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій. Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає значну напругу, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана їх зв’язком із поганою дією окупантів у війні в Україні.

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Теги: росія санкції танки

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