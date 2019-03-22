Асоціація водоканалів: п’ять мільйонів українців можуть залишитися без води



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В Асоціації «Укрводоканалекологія» вимагають скликати засідання РНБО через ситуацію із загрозою відключення води

1 квітня спливає термін споживання електроенергії від постачальника «останньої надії», тож водоканали можуть бути відключені від електроенергії

Асоціація «Укрводоканалекологія» попереджає, що з 1 квітня 2019 року п’ять мільйонів українців можуть залишитися без води.

Про це заявила віце-президент Асоціації Ольга Бабій.

«Асоціація водоканалів вирішила попередити про можливість настання наслідків. Ми зараз кажемо про те, що близько п'яти мільйонів осіб населення України, якщо ніхто не втрутиться, з 1 квітня залишаться без води», - сказала Бабій.

Вона розповіла, що з 1 січня 2019 року набув чинності закон України про ринок електричної енергії, який мав зруйнувати монополію обленерго на поставку електрики. Тож водоканали могли би купувати на ринку дешеву електроенергію. Але, за новим законом, постачання електроенергії здійснюється за умов 100% передоплати за послугу. А у водоканалів за останні п’ять років накопичилися борги за спожиту електроенергію на загальну суму 6 млрд грн.

За словами Бабій, борги водоканалів перед енергопостачальними компаніями виникли через те, що в тарифах на воду не було враховано зростання ціни на електроенергію, вартість якої для водоканалів зросла від 25% до 37%.

«Відповідно до вимог закону, всі водоканали, згідно з новим законом, мали укласти угоди на постачання електроенергії на вільному ринку. Але коли ці підприємства почали проводити тендери на закупівлю дешевої електроенергії, на тендери не приходили енергопостачальні роздрібні компанії. Вони казали: «Ви ненадійні платники, ви не будете вчасно платити», - поінформувала віце-президент асоціації.

За її інформацією, наразі близько 30 водоканалів, які не уклали договорів, отримують електроенергію від постачальника «останньої надії», яким було визначено ДП «Укрінтеренерго». Але й перед «Укрінтеренерго» у багатьох водоканалів виник борг, пов’язаний із невідповідністю тарифів на воду новим цінам на електрику.

Як відомо, 1 квітня спливає термін споживання електроенергії від постачальника «останньої надії», тож водоканали можуть бути відключені від електроенергії. Це означатиме гуманітарну катастрофу для понад 5 млн людей, наголосила Бабій.

«Ми вимагаємо, щоб була скликана РНБО з цих питань. Терміново треба продовжити термін співпраці з постачальником «останньої надії» ще на три місяці. НКРЕКП має терміново встановити економічно обґрунтовані тарифи для забезпечення їхньої діяльності. Уряд має виділити кошти на покриття різниці в тарифах з державного резервного фонду», - підсумувала експерт.

До слова, вчора через аварію кілька десятків будинків у Києві залишилися без води.

Джерело: Укрінформ