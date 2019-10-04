Експерт про програму нового уряду: Закладені у програмі $50 млрд інвестицій всіх сильно здивували



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Економічний експерт Андрій Блінов

Андрій Блінов: До вказаного в програмі показника росту ВВП треба ставитись як до красивої та великої мети, але закладати в бюджет треба закладати більш консервативний сценарій

Створити мільйон робочих місць за п’ять років цілком реалістично, заявив в ексклюзивному коментарі «Главкому» економічний експерт Андрій Блінов, коментуючи програму, яку новий уряд сьогодні представить парламенту.

«У цілій низці галузей в нас існує дефіцит робочих рук у зв’язку з трудовою міграцією. На мій погляд, навіть незалежно від влади, ми побачимо стрімкий ріст заробітних плат, бо сусідні ринки пропонують оплату праці суттєво вище. Цей ріст в Україні вже в цьому році буде складати 25–30%. Чи буде це супроводжуватись створенням робочих місць – велике питання, яке пов’язано з масштабом інвестицій», - вважає Блінов.

За його словами, закладені в програмі $50 млрд інвестицій всіх сильно здивували, тому що ця сума фактично дорівнює всьому українському експорту за рік і набагато більше, ніж кошти, які зайшли як спекулятивний капітал в наші ОВДП. Експерт зазначив, що останніми роками ми мали приплив прямих іноземних інвестицій на рівні $2–3 млрд, причому значна частина цих коштів йшла на докапіталізацію «доньок» закордонних банків. «Тому якщо б уряд поставив за мету вийти хоча б на $5 млрд на рік, це було б вже достатньо немалим досягненням. Те, що уряд обіцяє руйнування монополій, активізацію приватизації – достатньо непогана тенденція, яка дійсно може сприяти припливу інвестицій», - вважає Блінов.

«Норма про 70% – на інвестиції, а 30% – на соцдопомогу мені здається мантрою, оскільки у нас бюджет виглядає інакше. Судіть самі: ми можемо видатки на армію чи поліцію вважати видатками на розвиток? А наш борг? Насправді, якби у нас співвідношення інвестицій до ВВП досягало хоча б 25%, а краще 30 %, це було б дуже хорошою ціллю», - наголосив експерт.

Блінов каже, що взагалі він не такий скептик щодо росту ВВП у порівнянні з іншими показниками. «Якщо ми таки залучимо $50 млрд інвестицій, ВВП може якщо не подвоїтись, то вирости на 60–70%. Тому закладені 40% росту цілком можуть бути досягнуті за певних обставин. Багато буде залежати від кон’юнктури: так, цього року наші експортні ринки дуже добрі, а імпортні енергоносії навпаки просіли в ціні, але ці «ножиці» можуть поламатися. До вказаного в програмі показнику росту ВВП треба ставитись як до красивої та великої мети, але при цьому закладати в бюджет більш консервативний сценарій, що уряд і робить», – резюмує експерт.

Зазначимо, що у п’ятницю, 4 жовтня, о четвертій годині пообіді прем’єр-міністр Олексій Гончарук планує представити парламенту програму уряду. Якщо вона буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.

Як повідомлялось, раніше Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. В програмі ж поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.