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    Експерти МВФ вже працюють в Україні

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    Експерти МВФ вже працюють в Україні

    Цього тижня завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by

    Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.

    Про це Укрінформу повідомили в Представництві МВФ в Україні.

    «Експерти МВФ розпочали роботу в Києві. У складі команди голова місіі МВФ до України пан Рон ван Роден», - ідеться в повідомленні.

    Термін завершення візиту в представництві МВФ в Україні не уточнили.

    17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by.

    Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі близько 3,9 млрд доларів, проте Україна змогла отримати за нею лише перший транш - близько 1,4 млрд доларів.

    Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак в зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

    Раніше у МВФ озвучили три сценарії розвитку економіки України. Перший сценарій передбачає повне реформування (подолання відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що дозволить населенню стати багатшими на 60% за 20 років, і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно в 2038 році.

    Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в судовій системі і ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення найбагатше на 20%.

    У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) і зростання темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні, вважає Люнгман.

    Згідно представленої презентації, нинішній темп реформ в Україні - це сценарій між другим і третім.

    До слова, на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

    Також раніше Нацбанк оновив макропрогноз на 2020 рік

    МВФ кредит економіка гроші ринок ВВП Україна фінанси
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