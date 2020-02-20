Експерти МВФ вже працюють в Україні



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Цього тижня завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by

Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.

Про це Укрінформу повідомили в Представництві МВФ в Україні.

«Експерти МВФ розпочали роботу в Києві. У складі команди голова місіі МВФ до України пан Рон ван Роден», - ідеться в повідомленні.

Термін завершення візиту в представництві МВФ в Україні не уточнили.

17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by.

Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі близько 3,9 млрд доларів, проте Україна змогла отримати за нею лише перший транш - близько 1,4 млрд доларів.

Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак в зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.