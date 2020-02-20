Експерти МВФ вже працюють в Україні
Цього тижня завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by
Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.
Про це Укрінформу повідомили в Представництві МВФ в Україні.
«Експерти МВФ розпочали роботу в Києві. У складі команди голова місіі МВФ до України пан Рон ван Роден», - ідеться в повідомленні.
Термін завершення візиту в представництві МВФ в Україні не уточнили.
17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by.
Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі близько 3,9 млрд доларів, проте Україна змогла отримати за нею лише перший транш - близько 1,4 млрд доларів.
Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак в зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.
Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в судовій системі і ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення найбагатше на 20%.
У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) і зростання темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні, вважає Люнгман.
Згідно представленої презентації, нинішній темп реформ в Україні - це сценарій між другим і третім.
До слова, на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Також раніше Нацбанк оновив макропрогноз на 2020 рік.