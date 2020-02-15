Генерал податкової поліції пояснив, чому владі важливо запустити ринок землі



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Генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк

Ми виконуємо умови МВФ, інакше нам не дадуть транш – Атаманюк

В Україні критичне невиконання бюджету, щоб отримати транш МВФ, потрібно виконати його головну вимогу. Про це «Главкому» розповідає перший віце-президент Асоціації платників податків України, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк.

«Ось чому зараз такі баталії навколо закону про землю? Лібералізація, розвиток економіки? Говорити треба прямо – ми виконуємо умови МВФ, інакше нам не дадуть транш $5,5 млрд. Ось ці згенеровані економічним блоком мінус 120 млрд грн якраз з сумою траншу дуже корелюються»,- заявив Атаманюк.

Як повідомлялося, Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому» розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.

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