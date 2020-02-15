Зеленський зробив заяву щодо подальшої співпраці з МВФ



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Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання

На полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Це вже другі переговори очільника держави з керівником МВФ в цьому році. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову систему верховенства права, так званий законопроект про банки.

«Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.

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