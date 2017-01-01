Експерти підрахували, у скільки країнам ЄС обійшлися антиросійські санкції

Експорт у Росію знизився в 2016 році порівняно з 2013 роком на 47 млрд євро

Збитки економік країн Євросоюзу в 2016 році від антиросійських санкцій склали від 4 до 7 млрд євро, що значно менше, ніж вважалося раніше. Такий висновок міститься в аналітичній записці німецької консалтингової та науково-дослідницької компанії BE Berlin Economics GmbH. «Завдяки сильній переорієнтації європейського експорту сумарні



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Через антиросійські санкції найбільших збитків зазнає Німеччина

Експорт у Росію знизився в 2016 році порівняно з 2013 роком на 47 млрд євро

Збитки економік країн Євросоюзу в 2016 році від антиросійських санкцій склали від 4 до 7 млрд євро, що значно менше, ніж вважалося раніше.

Такий висновок міститься в аналітичній записці німецької консалтингової та науково-дослідницької компанії BE Berlin Economics GmbH.

«Завдяки сильній переорієнтації європейського експорту сумарні економічні втрати Євросоюзу склали лише близько від 4 до 7 млрд євро. Це 0,03-0,05% ВВП ЄС. Попередні оцінки, які не враховували переорієнтацію експорту ЄС в достатній мірі, говорили про значно більш високі цифри - від 18 до 90 млрд євро, що здається нам неправдоподібними», - йдеться в аналітичному документі.

Експорт у Росію знизився в 2016 році порівняно з 2013 роком на 47 млрд євро, однак взаємні санкції стали причиною лише близько третьої частини (від 23 до 43%) цього зниження, тоді як решта пов'язана з падінням цін на нафту, девальвацією і рецесією.

З іншого боку, очевидний факт, що частина зниження експорту в Росію була компенсована шляхом збільшення експорту в інші країни; тобто завдяки його переорієнтації. Експерти вважають, що близько 50% нереалізованого експорту в Росію знайшли свій шлях в інші країни, а по деяких товарних групах, зокрема в сільськогосподарському, машино- і автомобілебудівному секторах показник навіть значно вище. Цей аспект не враховувався в інших дослідженнях, наголошується в записці.

Був також проведений порівняльний аналіз впливу санкцій у відношенні окремих країн-членів ЄС. В абсолютних цифрах найсильніше зниження експорту пережила Німеччина. Однак більш важливим представляється падіння експорту у відношенні до ВВП країни, і за цим критерієм найбільш сильно порушеними виявилися три прибалтійських держави. У комбінації цих факторів ФРН виявляється лише 12-й у списку постраждалих країн. Як і можна було припускати, ефект санкцій тим відчутніше, чим ближче країна знаходиться до Росії.

«Найменший вплив, відповідно, обмежувальні заходи завдали Греції або Португалії», - стверджують автори аналізу.

Як відомо, на думку глави МЗС України, внесення в санкційний список США людей з оточення президента Росії Володимира Путіна, яке очікується в лютому, може змусити РФ піти з Донбасу.

Нагадаємо, 14 грудня лідерикраїн Європейського союзу схвалили політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії, введених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що у Трампа встановили черговий дедлайн впровадження санкцій проти РФ.