Експерти підрахували, у скільки країнам ЄС обійшлися антиросійські санкції
- 21 Грудня, 06:11
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Розсилка
Експорт у Росію знизився в 2016 році порівняно з 2013 роком на 47 млрд євро
Збитки економік країн Євросоюзу в 2016 році від антиросійських санкцій склали від 4 до 7 млрд євро, що значно менше, ніж вважалося раніше.
Такий висновок міститься в аналітичній записці німецької консалтингової та науково-дослідницької компанії BE Berlin Economics GmbH.
«Завдяки сильній переорієнтації європейського експорту сумарні економічні втрати Євросоюзу склали лише близько від 4 до 7 млрд євро. Це 0,03-0,05% ВВП ЄС. Попередні оцінки, які не враховували переорієнтацію експорту ЄС в достатній мірі, говорили про значно більш високі цифри - від 18 до 90 млрд євро, що здається нам неправдоподібними», - йдеться в аналітичному документі.
Експорт у Росію знизився в 2016 році порівняно з 2013 роком на 47 млрд євро, однак взаємні санкції стали причиною лише близько третьої частини (від 23 до 43%) цього зниження, тоді як решта пов'язана з падінням цін на нафту, девальвацією і рецесією.
З іншого боку, очевидний факт, що частина зниження експорту в Росію була компенсована шляхом збільшення експорту в інші країни; тобто завдяки його переорієнтації. Експерти вважають, що близько 50% нереалізованого експорту в Росію знайшли свій шлях в інші країни, а по деяких товарних групах, зокрема в сільськогосподарському, машино- і автомобілебудівному секторах показник навіть значно вище. Цей аспект не враховувався в інших дослідженнях, наголошується в записці.
Був також проведений порівняльний аналіз впливу санкцій у відношенні окремих країн-членів ЄС. В абсолютних цифрах найсильніше зниження експорту пережила Німеччина. Однак більш важливим представляється падіння експорту у відношенні до ВВП країни, і за цим критерієм найбільш сильно порушеними виявилися три прибалтійських держави. У комбінації цих факторів ФРН виявляється лише 12-й у списку постраждалих країн. Як і можна було припускати, ефект санкцій тим відчутніше, чим ближче країна знаходиться до Росії.
«Найменший вплив, відповідно, обмежувальні заходи завдали Греції або Португалії», - стверджують автори аналізу.
Як відомо, на думку глави МЗС України, внесення в санкційний список США людей з оточення президента Росії Володимира Путіна, яке очікується в лютому, може змусити РФ піти з Донбасу.
Нагадаємо, 14 грудня лідерикраїн Європейського союзу схвалили політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії, введених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.
Також повідомлялося, що у Трампа встановили черговий дедлайн впровадження санкцій проти РФ.