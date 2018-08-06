Експерти порахували, скільки коштує зібрати школяра цього року



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Лише покупка стандартного набору канцтоварів обійдеться батькам приблизно в 475 грн

Напередодні 1 вересня експерти порахували, яку суму варто виділити батькам, щоб зібрати свою дитину до школи в 2018 році. Зокрема у компанії ОLX провели такі розрахунки, адже сьогодні на їхньому сайті оголошень зареєстровано понад 100 000 оголошень в категорії «товари для школярів», а середній бюджет на покупку «набору першокласника» цілком може скласти близько 2000 грн.

Перше, з чого зазвичай починають підготовку, так це з вибору шкільного портфеля. Можна обрати як новий рюкзак, так і б/в у хорошому стані. В середньому, його ціна становитиме близько 300 грн.

А ось покупка стандартного набору канцтоварів обійдеться батькам приблизно в 475 грн. Мається на увазі, що в нього увійде: укомплектований пенал з 2-ма кульковими ручками, 2-ма простими олівцями, лінійкою, стругачкою, гумкою, набором для малювання (кольорові фломастери та олівці), а також щоденник і комплект з 10 зошитів.

Найскладніша частина ритуалу зборів у школу – це пошук шкільної форми. Серед усіх покупок вона найдорожча. Комплект зі штанів, 2-х сорочок, туфель і спортивного костюма з кросівками для хлопчика в середньому буде коштувати 1000 грн. Одягнути дівчинку трохи дорожче. Її шкільний гардероб з 2-х блузок, спідниці, шкільного сарафана, туфель, спортивного костюма й кросівок обійдеться в 1105 грн.

В цілому, при покупці даного комплекту речей, батьки витратять на шкільні збори приблизно 1800 грн. Сума може варіюватися в залежності від якості й кількості куплених товарів.