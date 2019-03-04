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    Експерти розповіли, як тема Криму представлена у передвиборчій риториці кандидатів у президенти

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    Експерти розповіли, як тема Криму представлена у передвиборчій риториці кандидатів у президенти

    Оголошені результати II етапу моніторингу в рамках кампанії «Кандидате, скажи: чий Крим?»

    4 березня у прес-центрі ІА «Главком» активісти міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA представлять результати II етапу моніторингу в рамках кампанії «Кандидате, скажи: чий Крим?».

    Спікери розкажуть про те, як тема Криму представлена у передвиборчій риториці кандидатів у президенти України.

    Спікери: Ескендер Барієв – активіст міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру; Сергій Пархоменко – активіст міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, директор Центру зовнішньополітичних досліджень.

    Нагадаємо, прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду шість інформаційних листів щодо злочинів, які вчинялись окупаційною владою на території Криму та Севастополя протягом п’яти років окупації.

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