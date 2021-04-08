На Закарпатті сміттєвий колапс: із сіл відходи не вивозять, воно потрапляє в річки

На Закарпатті з більшості громад області сміття не вивозять узагалі

Під час цьогорічних обстежень територій басейну річок Тиса, Уж, Латориця та їхніх приток на території Закарпатської області працівники Держекоінспекції виявили 42 несанкціонованих сміттєзвалища. Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

За словами Абрамовського, головам територіальних громад в області видано 39 приписів щодо ліквідації виявлених смітників у прибережних захисних смугах.

Міністр також повідомив, що іще дев'ять приписів видано головам тергромад Закарпаття щодо розроблення схем санітарного очищення населених пунктів, які мали бути затверджені ще у 2020 році.

«Місцева влада вже проводить рейдові заходи, щоби з’ясувати місця стихійних сміттєзвалищ і організувати роботу з їх ліквідації. Запобігти засміченню річок Закарпатської області можливо лише усунувши причини утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та їхнього потрапляння у водойми. Ситуація ускладнюється тим, що віддалені й гірські регіони не мають системи збирання і вивезення відходів. Тому ці звалища утворюються там масово, відходи з них під час повеней просто змиває в річки. Відповідальність за це лежить на органах місцевого самоврядування», – зазначив Абрамовський.

Міністр наголосив, що місцева влада має активніше вести просвітницьку роботу з населенням, пояснювати як вивозити та утилізувати відходи та до яких наслідків може призвести їхнє скидання у річки.

Водночас голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що на Закарпатті з більшості громад області сміття не вивозять узагалі. Саме тому наразі в області створюють логістику вивезення сміття з віддалених сіл. Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

«Дієвим у боротьбі зі сміттям буде й налагодження вектору грантової підтримки в боротьбі з цією проблемою. А найважливіше – здійснювати комплекс заходів щодо підвищення культури поводження зі сміттям наших людей», – зазначив голова ОДА.

За його словами, у Закарпатській області активно триває робота з ліквідації заторів та стихійних сміттєзвалищ. Представники відповідних служб здійснюють робочі поїздки на проблемні ділянки для проведення розрахунків та інженерних робіт.

Полосков заявив, що це проблема не тільки обласної влади, усі територіальні громади повинні бути залучені до роботи в цьому напрямку.

Раніше Міністерство екології завдяки системі супутникового спостереження Державної космічної агенції виявило на Київщині 57 нелегальних сміттєзвалищ.