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    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)

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    Таким брудним і захаращеним Коктебель ніколи не був - Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Таким брудним і захаращеним Коктебель ніколи не був
    Фото Олександра Таліпова

    Російські окупанти ліквідували служби, які відповідали за благоустрій та порядок на пляжах

    На території тимчасово окупованого Росією Криму в курортному Коктебелі російська «влада» продовжує знищувати пляжну інфраструктуру і саме місто. Про це розповів блогер, колишній помічник першого віце-прем'єра Криму Олександра Таліпова в Facebook.

    За його словами, таким брудним і запущеним Коктебель ще ніколи не був. Таліпов назвав «ганьбою» такий стан речей.

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    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)
    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)

    На оприлюднених фотографіях можна побачити, як каналізація від будівель тече прямо в море, пляжні будиночки поламані, всюди бруд та купи сміття.

    Таліпов пояснює, що окупанти ліквідували служби, які відповідали за благоустрій та порядок на пляжах, тому зараз цим займатися нема кому.

    Нагадаємо, Москва заявляє про можливу гуманітарну катастрофу в окупованому Криму. Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що «водна блокада» окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

    МЗС Україні відповідо на звинувачення окупантів. У Криму нестачу води спричинила масована мілітаризація на півострові з боку Російської Федерації.

    Теги: Крим Росія окупанти сміття звалище благоустрій окуповані території
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    Розруха і сморід. Окупанти перетворили курорт Коктебель на звалище (фото)