Угорщина визнала: не все сміття потрапляє до Тиси з України

Раніше Угорщина стверджувала, що відходи потрапляли в їхню країну насамперед з України

Угорські дипломати визнали, що тонни сміття припливають до них річкою Тиса не лише з України. Про це повідомив перший заступник генерального консула Угорщини Ласло Куті в коментарі «Главкому».

«Уже відомо про те, що значна частина відходів потрапляє до Угорщини і з інших країн», – зазначив Куті. Також він підкреслив, що «очищення Тиси і збереження рівноваги є взаємним екологічним інтересом Угорщини та України».

Водночас дипломат уникнув відповіді на пряме питання про те, чи вирішена проблема сміття сьогодні. Він додав, що задоволений тим високим рівнем, на якому Україна займається цією проблемою.

Нагадаємо, в квітні Угорщина поскаржилася на тонни сміття, яке припливає річкою Тиса. Угорські дипломати розповідали, що раніше стільки мотлоху було за рік, а тепер лише за кілька місяців. І виловити всі відходи не вдається, тож вони мандрують Євросоюзом.

Угорщина стверджувала, що відходи потрапляють в їхню країну насамперед з України. Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розповів, що сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

Під час цьогорічних обстежень територій басейну річок Тиса, Уж, Латориця та їхніх приток на території Закарпатської області працівники Держекоінспекції виявили 42 несанкціонованих сміттєзвалища.

Це вже не вперше, коли Угорщина скаржиться на сміття з України. Торік у червні в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса, яке теж пливло з України.

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