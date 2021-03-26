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    Пливе із України: Угорщина поскаржилася на тонни сміття в річці Тиса

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    Частковий річковий бар&rsquo;єр для сміття. Місто Вашарошнамень, Угорщина, лютий 2021 - Пливе із України: Угорщина поскаржилася на тонни сміття в річці Тиса
    Частковий річковий бар’єр для сміття. Місто Вашарошнамень, Угорщина, лютий 2021
    Фото: Courtesy Photo

    За перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського і румунського походження

    В Угорщині скаржаться на тонни сміття в річки Тиса. Там стверджують, що відходи потрапляють в країну з України та Румунії. Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, повідомляє Радіо Свобода.

    За словами посла, ситуація із забрудненням річки Тиса помітно погіршилася останнім часом. Тільки за перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського і румунського походження. Раніше таку кількість сміття фіксували в річці протягом цілого року.

    Сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

    Крім того, через високий рівень води у Тисі, угорські водні органи змогли виловити лише 70% відходів.

    Посол також зазначив, що 5 лютого біля міста Рахів, на угорській стороні кордону біля населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш з боку Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер - 60-80 одиниць.

    «Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк направили до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар'єр», - йдеться в повідомленні.

    Посол також нагадав, що наприкінці січня громадська організація «Кубок ПЕТ» звернулася до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням допомогти в ліквідації бар'єру відходів, але відповіді так і не отримала.

    Це вже нке вперше, коли Угорщина скаржиться на сміття з України. Торік у червні в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса, яке теж пливло з України.

    Теги: екологія сміття Угорщина Україна річка Іштван Ійдярто
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