Експорт продовольства в ЄС. Стало відомо, на які товари Україна вже вичерпала квоти

Тарифні квоти ЄС встановлено для 36 видів товарів

Україна на 100 % вичерпала річні квоти на безмитні поставки виноградного та яблучного соку (20 тисяч тонн – річний обсяг), меду (шість тисяч тонн) та оброблених томатів (десять тисяч тонн) у країни Європейського союзу в межах зони вільної торгівлі. Такі дані на запит Радіо Свобода надали в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Річні квоти на ячмінну крупу та борошно (7 800 тонн – річний обсяг) використано на 83 %; кукурудзу, кукурудзяне борошно та гранули (650 тисяч тонн) – на 74 %; цукор (трохи більше ніж 20 тисяч тонн) – на 45 %, крохмаль (десять тисяч тонн) – на 34 %; оброблену продукцію з зернових (дві тисячі тонн) – на 30 %, м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці (70 тисяч тонн основна квота, 20 тисяч тонн додаткова) – на 25 % і 4 % відповідно; яйця та альбуміни (три тисячі тонн основна і три тисячі тонн додаткова) – 25 % і нуль відповідно.

Менше вичерпані річні квоти на овес (чотири тисячі тонн – річний обсяг) – 21 %; часник (500 тонн)– 16 %; пшеницю м’яку, пшеничне борошно і гранули (мільйон тонн) – 13 %; висівки, відходи та залишки (22 тисячі тонн) – 10 %; продукцію з обробленого молока (дві тисячі тонн) – 5 %, продукти переробки солоду та крохмалю (дві тисяі тонн); продукти переробки солоду та крохмалю – 4 %; оброблену продукцію з цукру (три тисячі тонн) – 3 %.

На два відсотки й менше використані квоти на вершкове масло та молочні пасти (три тисячі тонн – річний обсяг); ячмінь, ячмінне борошно та гранули (350 тисяч тонн); оброблений крохмаль (дві тисячі тонн); етанол (100 тисяч тонн); інші цукрові продукти (20 тисяч тонн); харчові продукти (дві тисячі тонн); цукрові сиропи (дві тисячі тонн), гриби (тисячі тонн за основною й додатковою квотою разом).

Зовсім не використано квоти до ЄС на солод та пшеничну клейковину (сім тисяч тонн – річний обсяг); оброблену продукцію з молочних вершків (500 тонн); молоко, вершки, згущене молоко та йогурти (десять тисяч тонн); сигари та цигарки (дві з половиною тисячі тонн); оброблену продукцію з масла (250 тонн); манітол сорбіту (100 тонн).

Щодо вичерпаності річних квот на м’ясо баранини, яловичину та свинину в Міністерства економіки даних немає, адже відомство не має доступу на ринок.

Тарифні квоти ЄС встановлено загалом для 36 видів товарів. Угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності 1 січня 2016 року.

Читайте також: