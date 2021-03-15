Україна стрімко вивозить насіння соняшника. Ціни зашкалюють

Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії

Із початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,6 раза. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис. т насіння соняшника на $13,27 млн.

У натуральному вираженні експорт олійної виріс в 3,6 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3,2 рази.

Основні напрямки експорту українського соняшнику за звітний період:

Туреччина – на $10,68 млн (28,472 тис. т);

Молдова – на $420,57 тис. (183 т);

Німеччина – на $390,44 тис. (646 т);

Фінляндія – на $ 377,69 тис. (788 т);

Бельгія – на $ 287,09 тис. (508 т).

Наразі ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. Так, на Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 грн/т, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 грн/т.

Нагадаємо, Україна посідає 54 місце у глобальному індексі продовольчої безпеки 2020 року серед 113 країн.

Додамо, що споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.

За прогнозом Нацбанку, Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року.

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