ЄС продовжить обмеження на експорт ковід-вакцин

Євросоюз доручив митним органам блокувати весь експорт вакцин проти Covid-19 до приблизно 100 країн світу

Країни ЄС домовились про продовження контролю експорту вакцин проти коронавірусу до кінця червня. Про це повідомляє Politico.

Відповідно до того, що офіційно називається схемою дозволу на експорт, запровадженою в січні, ЄС доручив митним органам блокувати весь експорт вакцин проти Covid-19 до приблизно 100 країн світу, якщо тільки вони не отримають дозволу на експорт від національних урядів ЄС. Спочатку ця схема діяла до кінця березня.

Обмеження здебільшого стосуються багатих країн, таких як Велика Британія, США, Канада та Австралія, які імпортували дози з ЄС. Поки країни ЄС досі дозволяли більшість поставок, включаючи весь експорт вакцини BioNTech / Pfizer, Італія на початку цього місяця за дозволом Єврокомісії заблокувала доставку близько 250 000 доз AstraZeneca до Австралії.

ЄС зробив виняток для таких близьких партнерів, як Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн та Ісландія, а також Західні Балкани, країни Північної Африки та інші середземноморські країни, такі як Ліван та Ізраїль, а також бідні країни, охоплені ініціативою COVAX. До цього списку належить й Україна.

Очікується, що Брюссель доопрацює та оголосить про рішення продовжити схему в четвер.

У своєму маніфесті, опублікованому у вівторок, президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив подив, що ЄС звинуватили в егоїстичному накопиченні вакцин, наполягаючи на тому, що США та Британія ввели набагато більш обмежувальні заборони на експорт.

В Україні за 10 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 5 898 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації – а це з 25 лютого – першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Додамо, що напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовують темпи вакцинації українців від коронавірусу. За словами Максима Степанова, до кінця минулого тижня в Україні мали вийти на темпи вакцинації у 10 тисяч щеплень за добу, але робили лише 2-3 тисячі. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.

Також стало відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

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