Тривожні прогнози збулись. Із початку року експорт зерна з України різко скоротився

Україна істотно збільшила імпорт пшениці через те, що торік вивезла своє

У 2021 році перевалка зерна у портах скоротилася на 38%

Морські порти України в січні-лютому 2021 року обробили 20,6 млн тонн вантажів, зернових вантажів – 5 613,56 тис. т, що на 38% менше аналогічного періоду 2020 року. Про це повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів.

«За два місяці 2021 року портовими операторами в морських портах України опрацьовано 20 583 04 тис. вантажів, що на 6 538,95 тис. т. або на 24,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Перевалка експортних вантажів знизилася до 16 147,65 тис. т (-23,1%), імпортних до 3072,40 тис. т (-27,7%), транзитних до 1 215,26 тис. т (-28,1 %), каботажних до 147,73 тис. т (-18,4%)», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що негативна динаміка викликана зменшенням експорту зернових вантажів до 5 613,56 тис. т (-38,1%). Також скороченням імпорту залізної руди і вугілля, а також зниженням перевалки контейнерів. Однак, спостерігається приріст перевалки нафти.

Нагадаємо, попри численні застереження експертів, торік Україна не стала обмежувати експорт свого зерна. Тепер їй довелося істотно збільшити імпорт пшениці. Зернові переважно закуповувуються тепер в Білорусі.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України погодило з учасниками зернового ринку обсяги експорту пшениці на 2020/21 маркетинговий рік – 17,5 млн тонн.

Із врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

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