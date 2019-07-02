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    Експорт російського газу зменшився на 5,9% за перше півріччя

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    Експорт російського газу зменшився на 5,9% за перше півріччя

    Видобуток газу у РФ при цьому зріс на 2,3% до 258,7 млрд. кубічних метрів

    Російський монополіст «Газпром» опублікував статистику щодо експорту газу за перше півріччя 2019 року. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

    Відповідно до нових даних, експорт зменшився на 5,9% до 95,3 млрд. кубічних метрів газу порівняно із відповідним періодом 2018 року. Також протягом першої половини 2019 року «Газпром» збільшив видобуток газу на 2,3% до 258,7 млрд. кубічних метрів газу.

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    Керівництво «Газпрому» очікує, що за результатами цього року експорт складатиме 198,6-201 млрд. кубічних метрів газу. Вони вважають, що цьому сприятиме й те, що на сьогодні ціна 1 тисячі кубічних метрів газу складає 120 доларів. Хоча ф’ючерс газу на грудень 2019 року торгується за ціною увічі більшою.

    До слова, в Україні відкрили два нових родовища газу

    За результатами проведеної ЗD-сейсміки на ділянці в Харківській області було пробурено пошукову свердловину, після випробування якої на глибині понад 3700 метрів отримано приплив нафти. На сьогодні у свердловині продовжують промислові дослідження та проводять підготовку до експлуатації.

    За попередніми оцінками ресурси нафти на новому родовищі становлять близько 130 тисяч тонн. Так само на ділянці надр у Полтавській області після проведених сейсмічних досліджень і буріння першої пошукової свердловини глибиною 6300 метрів отримано промисловий приплив газу.

    В результаті відкрито нове газоконденсатне родовище, ресурсна база якого, за попередніми оцінками, становить понад 2,7 мільярда кубометрів природного газу. Повідомляється, що за останні три року компанія відкрила вісім нових родовищ, з яких шість - у 2018 році.

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