Росіяни прозвітували: понад 60% «Північного потоку-2» вже прокладені



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Міллер заявив, що не вважає критичним відсутність дозволу від Данії по «Північному потоку-2

За словами Міллера, капітальні витрати профінансовані більш ніж на 80%

Станом на сьогодні, 28 червня, укладено вже 60,4% трубопроводу «Північний потік-2» в двонитковому виконанні. Про це повідомив журналістам у п'ятницю голова правління компанії «Газпром» Олексій Міллер.

«Роботи по «Північному потоку-2» ведуться за графіком, жодних відхилень на сьогоднішній день від спочатку запланованого графіка немає. На сьогодні укладено 60,4% всієї протяжності газопроводу», - відзвітував він.

За словами Міллера, капітальні витрати профінансовані більш ніж на 80%.

«Тому взагалі точка неповернення за даним проектом вона давним-давно пройдена, проект буде реалізований і в даний час немає ніяких правових можливостей, щоб проект «Північний потік-2» «зупинити», - додав глава «Газпрому».

Міллер заявив також, що не вважає критичним відсутність дозволу від Данії по «Північному потоку-2». На його думку, цю ділянку газопроводу можна побудувати за п'ять тижнів.

«Плани (з будівництва газопроводу - ред.), які були намічені, залишаються колишніми - кінець 2019 року. Відсутність дозволу Данії в даний час не є поки критичним, датська ділянка десь близько 130 км, і на цій ділянці роботи будуть виконані максимум за п'ять тижнів», - сказав він.

Як повідомлялось вчора, Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні «Північного потоку-2».

Джерело: УНН