  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росіяни прозвітували: понад 60% «Північного потоку-2» вже прокладені

    • Розсилка
    Міллер заявив, що не вважає критичним відсутність дозволу від Данії по &laquo;Північному потоку-2 - Росіяни прозвітували: понад 60% «Північного потоку-2» вже прокладені
    Міллер заявив, що не вважає критичним відсутність дозволу від Данії по «Північному потоку-2

    За словами Міллера, капітальні витрати профінансовані більш ніж на 80%

     Станом на сьогодні,  28 червня, укладено вже 60,4% трубопроводу «Північний потік-2» в двонитковому виконанні. Про це повідомив журналістам у п'ятницю голова правління компанії «Газпром» Олексій Міллер.

    «Роботи по «Північному потоку-2» ведуться за графіком, жодних відхилень на сьогоднішній день від спочатку запланованого графіка немає. На сьогодні укладено 60,4% всієї протяжності газопроводу», - відзвітував він.

    За словами Міллера, капітальні витрати профінансовані більш ніж на 80%.

    «Тому взагалі точка неповернення за даним проектом вона давним-давно пройдена, проект буде реалізований і в даний час немає ніяких правових можливостей, щоб проект «Північний потік-2» «зупинити», - додав глава «Газпрому».

    Міллер заявив також, що не вважає критичним відсутність дозволу від Данії по «Північному потоку-2». На його думку, цю ділянку газопроводу можна побудувати за п'ять тижнів.

    «Плани (з будівництва газопроводу - ред.), які були намічені, залишаються колишніми - кінець 2019 року. Відсутність дозволу Данії в даний час не є поки критичним, датська ділянка десь близько 130 км, і на цій ділянці роботи будуть виконані максимум за п'ять тижнів», - сказав він.

    Як повідомлялось вчора, Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні «Північного потоку-2».

    Джерело: УНН

    Читайте також
    США Газпром санкції Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ