Топ-менеджер «Нафтогазу» розказав, які аргументи використає Україна в арбітражі проти «Газпрому»



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«Газпром» не виконує ці свої контрактні зобов’язання, - Вітренко

«Газпром» не хоче поставляти газ за більш високою ціною, а хоче за нижчою ціною. Хтось в це вірить?», - питає Вітренко

За поточним контрактом «Газпром» зобов’язаний поставляти нам 5 млрд кубометрів газу на рік за ціною на рівні ціни на ринку в Німеччині. «Газпром» не виконує ці свої контрактні зобов’язання і не поставляє газ в Україну, навіть при тому, що Україна передплачувала ці поставки. На цьому у себе на сторінці у Facebook наголосив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Натомість пан Міллер розповідає про готовність вести переговори, про якісь нові поставки за ціною, нижче ціни в Німеччині», - зазначив він.

«Тобто «Газпром» не хоче поставляти газ за більш високою ціною, а хоче за нижчою ціною. Хтось в це вірить?», - запитав топ-менеджер.

Вітренко також зауважив: «Своп» газу, як запасний варіант, у разі, якщо «Газпром» не хоче укладати контракт на бронювання потужностей для транзиту, пропонувався «Газпрому» ще весною 2018 року - у моїх офіційних переговорах з головою делегації «Газпрому» паном Медведєвим, на той час заступником пана Міллера. І цьому існують письмові підтвердження».

«Це все буде використано в новому арбітражі проти «Газпрому», підкреслив Вітренко і додав, що на місці «Газпрому» він би ставився до цього серйозно.

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