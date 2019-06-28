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    Топ-менеджер «Нафтогазу» розказав, які аргументи використає Україна в арбітражі проти «Газпрому»

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    &laquo;Газпром&raquo; не виконує ці свої контрактні зобов&rsquo;язання, - Вітренко - Топ-менеджер «Нафтогазу» розказав, які аргументи використає Україна в арбітражі проти «Газпрому»
    «Газпром» не виконує ці свої контрактні зобов’язання, - Вітренко

    «Газпром» не хоче поставляти газ за більш високою ціною, а хоче за нижчою ціною. Хтось в це вірить?», - питає Вітренко

    За поточним контрактом «Газпром» зобов’язаний поставляти нам 5 млрд кубометрів газу на рік за ціною на рівні ціни на ринку в Німеччині. «Газпром» не виконує ці свої контрактні зобов’язання і не поставляє газ в Україну, навіть  при тому, що Україна передплачувала ці поставки.  На цьому у себе на сторінці у Facebook наголосив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

    «Натомість пан Міллер розповідає про готовність вести переговори, про якісь нові поставки за ціною, нижче ціни в Німеччині», - зазначив він.

    «Тобто «Газпром» не хоче поставляти газ за більш високою ціною, а хоче за нижчою ціною. Хтось в це вірить?», - запитав топ-менеджер.

    Вітренко також зауважив: «Своп» газу, як запасний варіант, у разі, якщо «Газпром» не хоче укладати контракт на бронювання потужностей для транзиту, пропонувався «Газпрому» ще весною 2018 року - у моїх офіційних переговорах з головою делегації «Газпрому» паном Медведєвим, на той час заступником пана Міллера. І цьому існують письмові підтвердження».

    «Це все буде використано в новому арбітражі проти «Газпрому», підкреслив Вітренко і додав, що на місці «Газпрому» він би ставився до цього серйозно.

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