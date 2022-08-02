Експосадовець Секретаріату Кабміну постане перед судом за держзраду

За грошову винагороду посадовець особисто передавав цю інформацію

Експосадовець Секретаріату Кабміну, який передавав таємну інформацію представникам ФСБ РФ, піде під суд. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця Секретаріату Кабінету Міністрів України за фактом державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Колишнього посадовця звинувачують у державній зраді. «Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України», – зазначається у повідомленні.

Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить до Кабінету Міністрів України від центральних органів державної влади. За грошову винагороду посадовець особисто передавав цю інформацію, в тому числі таємну, представниками ФСБ РФ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, повідомили в ОГПУ.

Як раніше повідомлялося, прокуратура і ДБР відкрили рекордну кількість проваджень за статтею «державна зрада».