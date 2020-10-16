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    Експрем'єр Гончарук передав привіт колишнім соратникам з Америки (фото)

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    <span>Нещодавно, Гончарук заявив, що проведе у США &laquo;наступні місяці&raquo;</span> - Експрем'єр Гончарук передав привіт колишнім соратникам з Америки (фото)
    Нещодавно, Гончарук заявив, що проведе у США «наступні місяці»

    Політик запропонував «запасатися попкорном»

    Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який полетів на кілька місяців в США, в соціальних мережах передав привіт тим, «хто думає, що можна грабувати Україну». Відповідний пост він опублікував у Facebook.

    «З Клівленда передаю привіт тим, хто думає, що можна безсовісно і нескінченно грабувати Україну. Каву пити не будемо. Запасайтеся попкорном», – написав Гончарук.

    Нагадаємо, що 28 вересня, експрем'єр Гончарук повідомив, що переїжджає до США, аби «подивитися на Україну на відстані».

    До слова, 29 серпня 2019 року Гончарук став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. А 4 березня 2020 року парламент проголосував за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. В цей же день був затверджений новий склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем.

    1 вересня стало відомо, що Гончарук стане співробітником аналітичного центру Центр Євразія, який входить до складу американської неурядової організації Атлантична рада.

    США Facebook Олексій Гончарук
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