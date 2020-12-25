Зеленський заявив, що не бере хабарів

Володимир Зеленський заявив, що «верхівка» Україні хабарів не бере, зокрема й він сам

Президент запевнив, що боротьба з корупцією в Україні триває

Глава держави запевняє, що він не корупціонер, тому з хабарями до нього не ходять. Однак у питанні корупції все ж є, з чим боротися. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю «Фокусу».

«Усі визнають, зокрема й британські та американські розвідки, що «верхівка» нашої країни хабарів не бере. Тому ми «рукопожатні», – заявив Зеленський.

Президент вважає це першим кроком до успіху. Однак не знає, чи вдасться за час його каденції успішно пройти весь шлях боротьби з корупцією.

«Складно, тому що великі гроші. І так вийшло, що у багатьох людей немає витримки. Якими б вони не були, що б вони не обіцяли, на чому вони б не присягалися, загалом люди слабкі (до грошей – ред.)», – зазначив глава держави.

Але Зеленський переконаний, що за умови повної цифровізації держави корупція у середній ланці зникне. «Ми до цього йдемо і до кінця моєї каденції багато зробимо», – переконує він.

Водночас є друга частина боротьби з корупцією – кадри. Президент пояснив, чому в Україні так часто стаються кадрові зміни. Це, на думку Зеленського, потрібно, аби з часом прийшли «чисті люди». Глава держави вірить, що вони обов'язково з'являтимуться.

Зеленський в цьому ж інтерв'ю зізнаався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Однак він усвідомлює, що загрожуватиме скасуванням санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Також Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на Україну. При цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.

Крім того, український президент заявив, що хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет». За його словами, зараз він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».