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    «Святковий настрій зараз у дефіциті»: президент закликав українців відпустити тяжкі емоції

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    Володимир Зеленський:&nbsp;вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021 - «Святковий настрій зараз у дефіциті»: президент закликав українців відпустити тяжкі емоції
    Володимир Зеленський: вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021

    Президент радий, що хоча б стосовно різниці в календарних датах серед українців цього року не було великих суперечок

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Різдва за григоріанським календарем.

    Відповідне повідомлення опубліковане у Facebook глави держави.

    За словами президента, 2020 рік був роком «великих випробувань, шокуючої пандемії та карантинів, нових економік і суттєво обмежених комунікацій», тому для багатьох українців святковий настрій зараз у дефіциті.

    «Але все ж таки вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го» , – зазначив Зеленський.

    Президент також радий, що хоча б стосовно різниці в календарних датах серед українців цього року не було великих суперечок.

    «Це вже позитив. Різдво Христове – це ж не про дату, а про оновлення та надію. Про те, що люди завжди мають шанс змінитися, прийшовши, як за зіркою, до того, що є справді цінним. Про те, що хоча б інколи треба мати змогу розширити горизонт і зазирнути в майбутнє», – наголосив Зеленський.

    Він також й закликав не забувати про військових, які забезпечують «наше з вами життя», і медичних працівників, які захищають Україну «на другому фронті – ковідному».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

    Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

    Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.

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      Теги: церква свята Володимир Зеленський Різдвяні свята президент
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