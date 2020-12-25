«Святковий настрій зараз у дефіциті»: президент закликав українців відпустити тяжкі емоції

Володимир Зеленський: вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021

Президент радий, що хоча б стосовно різниці в календарних датах серед українців цього року не було великих суперечок

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Різдва за григоріанським календарем.

Відповідне повідомлення опубліковане у Facebook глави держави.

За словами президента, 2020 рік був роком «великих випробувань, шокуючої пандемії та карантинів, нових економік і суттєво обмежених комунікацій», тому для багатьох українців святковий настрій зараз у дефіциті.

«Але все ж таки вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го» , – зазначив Зеленський.

Президент також радий, що хоча б стосовно різниці в календарних датах серед українців цього року не було великих суперечок.

«Це вже позитив. Різдво Христове – це ж не про дату, а про оновлення та надію. Про те, що люди завжди мають шанс змінитися, прийшовши, як за зіркою, до того, що є справді цінним. Про те, що хоча б інколи треба мати змогу розширити горизонт і зазирнути в майбутнє», – наголосив Зеленський.

Він також й закликав не забувати про військових, які забезпечують «наше з вами життя», і медичних працівників, які захищають Україну «на другому фронті – ковідному».

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