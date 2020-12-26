Президента Чорногорії госпіталізували з пневмонією
Міло Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів
Тести на коронавірус Міло Джукановича показали негативний результат
Президент Чорногорії Міло Джуканович госпіталізований з пневмонією, при цьому всі тести на коронавірус показали негативний результат.
Про це в суботу, 26 грудня, повідомляє сербське видання «Глас явності».
«Всі життєво важливі параметри президента стабільні, він продовжує виконувати свої робочі обов'язки», – заявила пресслужба президента.
Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів.
Зазначимо, у Чорногорії з населенням 600 тисяч осіб коронавірусом заразилися майже 46 тисяч жителів, 652 людини померли.
До слова, у світі вже понад 80 млн осіб заразилися коронавірусом нового типу Covid-19.
Україна зараз на 17-му місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом – трохи більше 1 млн.
-
Всього1012167
-
Одужали646772
-
Хворіють347814
-
Померли17581
Нагадаємо, за добу 24 грудня в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус.