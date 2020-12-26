Президента Чорногорії госпіталізували з пневмонією

Міло Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів

Тести на коронавірус Міло Джукановича показали негативний результат

Президент Чорногорії Міло Джуканович госпіталізований з пневмонією, при цьому всі тести на коронавірус показали негативний результат.

Про це в суботу, 26 грудня, повідомляє сербське видання «Глас явності».

«Всі життєво важливі параметри президента стабільні, він продовжує виконувати свої робочі обов'язки», – заявила пресслужба президента.

Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів.

Зазначимо, у Чорногорії з населенням 600 тисяч осіб коронавірусом заразилися майже 46 тисяч жителів, 652 людини померли.

До слова, у світі вже понад 80 млн осіб заразилися коронавірусом нового типу Covid-19.

Україна зараз на 17-му місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом – трохи більше 1 млн.

Коронавірус в Україні

Всього 1012167

Одужали 646772

Хворіють 347814

Померли 17581

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Нагадаємо, за добу 24 грудня в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус.