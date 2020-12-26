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    У світі

    Президента Чорногорії госпіталізували з пневмонією

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    <p>Міло Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів</p> - Президента Чорногорії госпіталізували з пневмонією

    Міло Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів

    Тести на коронавірус Міло Джукановича показали негативний результат

    Президент Чорногорії Міло Джуканович госпіталізований з пневмонією, при цьому всі тести на коронавірус показали негативний результат.

    Про це в суботу, 26 грудня, повідомляє сербське видання «Глас явності».

    «Всі життєво важливі параметри президента стабільні, він продовжує виконувати свої робочі обов'язки», – заявила пресслужба президента.

    Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів.

    Зазначимо, у Чорногорії з населенням 600 тисяч осіб коронавірусом заразилися майже 46 тисяч жителів, 652 людини померли.

    До слова, у світі вже понад 80 млн осіб заразилися коронавірусом нового типу Covid-19.

    Україна зараз на 17-му місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом – трохи більше 1 млн.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1012167
    • Одужали
      646772
    • Хворіють
      347814
    • Померли
      17581

    Нагадаємо, за добу 24 грудня в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус.

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    Теги: здоров'я Чорногорія лікарня президент коронавірус
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