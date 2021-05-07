«Це не мине без наслідків». США назвали свої дії в разі нападу РФ на Україну

США тісно співпрацюють з партнерами в Україні, «щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ»

США сподіваються, що Росія не вдасться до повномасштабного нападу на Україну. Інакше РФ без наслідків не залишиться. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Штати дали Москві чітко зрозуміти, що дуже уважно стежать за ситуацією. І якщо Росія вчинить якісь дії, «це не мине без наслідків».

«Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо), – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі - зокрема, НАТО і ЄС. Це питання – перебуває у фокусі нас усіх», – сказав Блінкен.

Він підкреслив, що США воліли б мати стабільні й передбачувані відносини з Росією, але нині все залежить від того, чи має таке бажання Росія, що вона робить і чого не робить.

«Як я вже сказав, ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки, у різних сферах. Але скажу ще таке, це важливо: ми воліли б мати більш стабільні й передбачувані відносини з Росією. Президент Байден ясно про це сказав президентові Путіну. Але не менш важливо – і щодо цього ми теж були доволі конкретні - якщо Росія продовжує робити необдумані, агресивні кроки чи то щодо України, чи щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними. Тож очевидно, що будуть наслідки», – сказав держсекретар.

Він підкреслив, що, водночас, США тісно співпрацюють з партнерами в Україні, «щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ».

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