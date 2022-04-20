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    Епіфаній проголосив гетьмана Сагайдачного покровителем українського війська

    Епіфаній проголосив гетьмана Сагайдачного покровителем українського війська
    фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

    У Софії Київській вперше за 400 років відбулося прославлення святого українського гетьмана - Петра Конашевича-Сагайдачного

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проголосив гетьмана Петра Сагайдачного покровителем українського війська. У Софії Київській, де відбулися урочистості, також освятили репліку легендарного меча Сагайдачного. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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    Епіфаній проголосив гетьмана Сагайдачного покровителем українського війська
    Епіфаній проголосив гетьмана Сагайдачного покровителем українського війська
    Епіфаній проголосив гетьмана Сагайдачного покровителем українського війська

    В Мінкультури повідомили, що копія меча, виготовлена у 2018 році, перебувала на затопленому кораблі «Гетьман Сагайдачний».

    «Щоб корабель не дістався ворогу, його вивели з ладу у перші дні російсько-української війни. Копію меча допомогли віднайти віце-адмірал ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та капітан І рангу, заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Урсол. Так врятований меч прибув до Софійського собору», – зазначили в пресслужбі міністерства.

    Петро Сагайдачний – український полководець і політичний діяч, гетьман Запорізької січі. Є єдине його відоме прижиттєве зображення. Саме його називають – творцем Запорозького війська, на той час – армії європейського рівня. Він відродив українську православну церкву, фінансував освіту. Найвідоміший військовий подвиг Сагайдачного – перемога у битві під Хотином. Тоді 40-тисячна армія козаків за підтримки вояків з Польщі перемогла 150-тисячну турецько-татарську орду.

    За перемогу у Хотинський битві понад чотириста років тому Сагайдачний отримав від польського королевича Владислава дорогоцінний меч. Він досі зберігається у замку Вавель у Польщі. Наприкінці зими Україна домовилася з поляками про експонування реліквії до Софійського собору, але почалася війна.

    До слова, священники Української православної церкви МП написали звернення до Святійшого Патріарха Константинопольського Варфоломія з проханням допомогти вирішити питання повної незалежності від Московського патріархату.

    Також Епіфаній повідомив, що у Києво-Печерській лаврі майже половина ченців хочуть перейти в ПЦУ.

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    Теги: росія окупанти історія ЗСУ армія війна корабель Україна ВМС Епіфаній окупація #stoprussia
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    Епіфаній проголосив гетьмана Сагайдачного покровителем українського війська