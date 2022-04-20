  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Маріуполь: рашисти обстріляли найстаровиннішу будівлю в місті (фото)

    Російські окупанти цинічно знищили пам'ятку архітектури в Маріуполі - Маріуполь: рашисти обстріляли найстаровиннішу будівлю в місті (фото)
    Російські окупанти цинічно знищили пам'ятку архітектури в Маріуполі
    фото: Маріупольська міська рада

    Міський палац культури свого часу не знищили навіть нацистські загарбники під час Другої світової війни

    У заблокованому Маріуполі російські військові обстріляли найстаровиннішу будівлю міста – палац культури «Молодіжний». Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Маріупольської міської ради.

    «Окупанти обстріляли творчу Мекку Маріуполя − палац культури «Молодіжний». Це − найстаріша будівля з великою історією. Це візитівка нашого міста в усі часи», – йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, що історично цінна будівля також постраждала і під час Другої світової війни. Тоді у приміщення нинішнього палацу культури розташовувався один з німецьких штабів. А у внутрішньому дворику окупанти розстрілювали мирних жителів.

    «Та навіть нацисти покинули цю будівлю без масової руйнації. Рашисти зробили гірше - розстріляли будівлю з цивільними, які ховалися в укриті від смерті», – прокоментували обстріл будівлі представники Маріупольської місткої ради.

    У Маріуполі рашисти знищили найстарішу будівлю в місті

    У Маріуполі рашисти знищили найстарішу будівлю в місті

    Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували карту пошкоджених будівель у Маріуполі.

    Бої зрівняли із землею більшу частину Маріуполя, який понад місяць блокують російські військові.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполь: рашисти обстріляли найстаровиннішу будівлю в місті (фото)