Маріуполь: рашисти обстріляли найстаровиннішу будівлю в місті (фото)

Міський палац культури свого часу не знищили навіть нацистські загарбники під час Другої світової війни

У заблокованому Маріуполі російські військові обстріляли найстаровиннішу будівлю міста – палац культури «Молодіжний». Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Маріупольської міської ради.

«Окупанти обстріляли творчу Мекку Маріуполя − палац культури «Молодіжний». Це − найстаріша будівля з великою історією. Це візитівка нашого міста в усі часи», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що історично цінна будівля також постраждала і під час Другої світової війни. Тоді у приміщення нинішнього палацу культури розташовувався один з німецьких штабів. А у внутрішньому дворику окупанти розстрілювали мирних жителів.

«Та навіть нацисти покинули цю будівлю без масової руйнації. Рашисти зробили гірше - розстріляли будівлю з цивільними, які ховалися в укриті від смерті», – прокоментували обстріл будівлі представники Маріупольської місткої ради.

У Маріуполі рашисти знищили найстарішу будівлю в місті

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували карту пошкоджених будівель у Маріуполі.

Бої зрівняли із землею більшу частину Маріуполя, який понад місяць блокують російські військові.