Епіфаній повідомив, скільки громад готові перейти до ПЦУ

Майже сто релігійних громад зараз в процесі переходу

Вже оформлено пів сотні переходів

Останнім часом понад 50 громад в Україні перейшли до ПЦУ, приблизно 100 перебувають у процесі переходу. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад із боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже приблизно 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на заході, а і в центрі, на сході і на півдні», – сказав владика Епіфаній.

За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори, ухвалила рішення про перехід.

«А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви», – зазначив митрополит.

Нагадаємо, Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.

Тим часом очільник РПЦ Кирило вирішив не засуджувати російську агресію проти України.

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