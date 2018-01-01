Ердоган пригрозив розширенням військові операції в Сирії

Президент Туреччини пообіцяв «очистити Манбідж від терористів»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв розширити наступ своїх військ в Сирії проти курдських підрозділів, незважаючи на заклики до стримування від західних союзників. Про це повідомляє AFP. [READ_MORE] На сьомий день операції проти курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) Ердоган пообіцяв



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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Президент Туреччини пообіцяв «очистити Манбідж від терористів»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв розширити наступ своїх військ в Сирії проти курдських підрозділів, незважаючи на заклики до стримування від західних союзників.

Про це повідомляє AFP.

На сьомий день операції проти курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) Ердоган пообіцяв «очистити» сирійське місто Манбідж.

Ердоган заявив у своїй промові в Анкарі, що Туреччина «продовжуватиме боротьбу, поки на нашому кордоні не залишиться жодного террориста».

Він зазначив, що операція триватиме до тих пір, поки ми не досягнемо наших цілей, додавши: «Пізніше ми, як і обіцяли, очистимо Манбідж від терористів».

Ердоган також критикував союзників Туреччини, в тому числі США, які, за його словами, закликали до того, щоб операція була «короткою» та «обмеженою».

«Як довго Афганістан тривав? Близько 20 років. Як довго це тривало в Іраку? Близько 18 років!», - сказав він.

Зазначимо, що в Манбіджі, окрім бійців YPG, перебувають також американські військові.

Як відомо, турецькі сухопутні війська 21 січня увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів «Вільної сирійської армії».