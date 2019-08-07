Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували загиблих на Донбасі морпіхів
«Я думаю, що було би справедливо, якщо би ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих», - сказав Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Райджеп Таїп Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.
Онлайн-трансляцію брифінгу в Анкарі вів телеканал «112 Україна».
«Я думаю, що ви всі будете не проти, вчора в нас четверо наших хлопців, молодих людей, всі молодше мене, які вчора не повернулись живі, вони загинули, я думаю, що було би справедливо, якщо би ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих», - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з кримськотатарською діаспорою Зеленський заявив, що обговорить з Ердоганом ситуацію в Криму.
Також Зеленський пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.
7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.
Увечері Зеленський відбуде в Стамбул, де на наступний день, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.