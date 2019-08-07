Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували загиблих на Донбасі морпіхів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президенти Туреччини та України Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський

«Я думаю, що було би справедливо, якщо би ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих», - сказав Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Райджеп Таїп Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Онлайн-трансляцію брифінгу в Анкарі вів телеканал «112 Україна».

«Я думаю, що ви всі будете не проти, вчора в нас четверо наших хлопців, молодих людей, всі молодше мене, які вчора не повернулись живі, вони загинули, я думаю, що було би справедливо, якщо би ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих», - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з кримськотатарською діаспорою Зеленський заявив, що обговорить з Ердоганом ситуацію в Криму.

Також Зеленський пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Увечері Зеленський відбуде в Стамбул, де на наступний день, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.