Зеленський обговорить з Ердоганом окупацію Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України повідомив, про що говоритиме з турецьким колегою

Володимир Зеленський на зустрічі з кримськотатарської діаспорою в Туреччині пообіцяв, що обговорить ситуацію в Криму з президентом Туреччини.

«Сьогодні я матиму зустріч з президентом Ердоганом та ми обговоримо окупацію Криму та регулярні злочинні порушення прав кримських татар і українців з боку Росії», - сказав глава держави.

Зеленський під час свого виступу також пригадав про депортацію кримських татар.

«Здавалося, усі можливі лиха, що можуть випасти на долю одного народу, вже позаду. Але у 2014 році лихо повернулось. Сьогодні Росія зразка XXI сторіччя знову несе біль та горе на Кримську землю, вдаючись до ганебних репресій», - розповів президент, приводячи приклади переслідувань татар в Криму.

Він пообіцяв, що «не втомиться привертати увагу світової спільноти до порушень прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму».

«Запевняю усіх вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні почався візит Володимира Зеленського до Туреччини, під час якого він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.