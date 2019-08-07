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    Політика

    Зеленський обговорить з Ердоганом окупацію Криму

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    Зеленський обговорить з Ердоганом окупацію Криму

    Президент України повідомив, про що говоритиме з турецьким колегою

    Володимир Зеленський на зустрічі з кримськотатарської діаспорою в Туреччині пообіцяв, що обговорить ситуацію в Криму з президентом Туреччини.

    «Сьогодні я матиму зустріч з президентом Ердоганом та ми обговоримо окупацію Криму та регулярні злочинні порушення прав кримських татар і українців з боку Росії», - сказав глава держави.

    Зеленський під час свого виступу також пригадав про депортацію кримських татар.

    «Здавалося, усі можливі лиха, що можуть випасти на долю одного народу, вже позаду. Але у 2014 році лихо повернулось. Сьогодні Росія зразка XXI сторіччя знову несе біль та горе на Кримську землю, вдаючись до ганебних репресій», - розповів президент, приводячи приклади переслідувань татар в Криму.

    Він пообіцяв, що «не втомиться привертати увагу світової спільноти до порушень прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму».

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    «Запевняю усіх вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами», - заявив Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні почався візит Володимира Зеленського до Туреччини, під час якого він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

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