Україна спростить отримання дозволу на відвідання Криму переселенцям, – Зеленський



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Президент пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму

В Україні найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму для переселенців. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Туреччині, передає УНН.

«Сьогодні Росія зразка 21-го століття знову несе біль та горе та біль на кримську землю, вдаючись до ганебних репресій. Багато кримських татар були змушені знову залишити свій рідний дім, а ті хто залишився – страждають від арештів, обшуків та постійних утисків», - сказав президент.

Він наголосив, що Україна не втомиться привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, а також уважно вивчає проблеми кримських татар-переселенців, що вимушені були покинути Крим через російську агресію.

«Запевняю всіх вас – Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами. Ми також розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму», - наголосив Зеленський.

Зазначимо, в Україні обліковано майже 1,4 млн переселенців.