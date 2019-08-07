Зеленський «віч-на-віч» веде перемовини з Ердоганом



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Володимир Зеленський обіцяв обговорити з Ердоганом ситуацію в Криму

В Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляє Офіс президента України, на площі перед Палацом Президента прозвучали гімни двох країн.

Після цього глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти Туреччини та представили членів офіційних делегацій.

Після завершення церемонії розпочалися переговори Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у форматі «віч-на-віч». Також заплановані українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з кримськотатарською діаспорою Зеленський заявив, що обговорить з Ердоганом ситуацію в Криму.

Також Зеленський пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Увечері Зеленський відбуде в Стамбул, де на наступний день, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.