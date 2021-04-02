Ескалація на Донбасі: за добу 13 обстрілів і двоє поранених українських бійців

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій

Протягом минулої доби, 1 квітня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 та 120 калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Водяного російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту Шуми, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.

Станом на 7 годину ранку, 2 квітня, обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.