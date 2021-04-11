МЗС Польщі працює над посиленням антиросійських санкцій через агресію проти України

Напругу збільшують також російські військові навчання, які у квітні мають відбутися у різних частинах Росії

Варшава висловила занепокоєння значною концентрацією військ біля кордонів з Україною

Варшава здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України.

Про це розповіли у МЗС Польщі, повідомляє Укрінформ.

«Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні», – повідомили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Як зазначається, конфронтаційна політика Росії, яка традиційно підтримується демонстративними рухами військ і провокативними військовими навчаннями, а також широкомасштабна й агресивна дезінформаційна політика «особливо яскраво проявляється у місцях зіткнення, де легко перекласти провину за ескалацію на іншу сторону конфлікту».

Наголошується, що напруга у зоні конфлікту систематично зростає з початку року. «З середини березня випадків порушення умов перемир’я є утричі більше, ніж у січні та лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Усе частіше трапляються випадки дуже інтенсивних, провокативних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, в результаті яких гинуть українські солдати», – підкреслюється в польському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС Польщі висловило занепокоєння значною концентрацією військ біля кордонів з Україною.

«Наше занепокоєння, як і союзників, викликає концентрація російських військ поблизу українських кордонів, зокрема в окупованому Криму і Чорному морі», – наголошують у польському зовнішньополітичному відомстві.

Як додається, напругу збільшують також російські військові навчання, які у квітні мають відбутися у різних частинах Росії.

У МЗС Польщі зазначили, що підтримують тісні контакти з українськими колегами, а в цьому році мають відбутися ще щонайменше кілька зустрічей на рівні міністрів і заступників міністрів, а також і в багатосторонніх форматах, наприклад в рамках Люблінського трикутника.

Польське зовнішньополітичне відомство також повідомило, що Польща є у колі найактивніших країн, які порушують питання російської агресії на міжнародній арені.

«Польща активно підтримує й ініціює заходи, які зміцнюють міжнародний тиск на Росію в рамках ЄС, ООН чи ОБСЄ. Ми також активно підтримуємо військову адаптацію НАТО й України», – йдеться у повідомленні МЗС РП.

Польща готується очолити головування в ОБСЄ, яка активно залучена у процес врегулювання російсько-українського конфлікту. Як наголошується, Польща має намір «ефективно використати час головування для здійснення спроби деескалації ситуації на сході України і підтримки суспільства на Донбасі, яке потерпає від конфлікту».

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Читайте також: