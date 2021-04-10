Ердоган зробив заяву про ситуацію на Донбасі

Президент Ердоган після зустрічі з Зеленським висловився на підтримку територіальної цілісності України

Ердогана заявив, що ситуацію на сході України необхідно вирішувати мирним шляхом в рамках міжнародного законодавства із збереженням територіальної цілісності України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган закликав повернутися до дотримання режиму тиші та забезпечити безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до окупованих районів Донецької та Луганської областей.

«Ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб в рамках міжнародного законодавства. Ми бажаємо, щоб якомога швидше припинилася ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб була знижена напруга на Донбасі, і в рамках виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир'я... Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання», – підкреслив турецький лідер.

Зі свого боку Зеленський подякував за підтримку з боку Туреччини у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

«Сьогодні я детально проінформував турецьку сторону про ситуацію на Донбасі та в Криму, зокрема про порушення прав людини на півострові та його триваючу мілітаризацію», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту мали стати співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

У перемовах віч-на-віч президенти мали торкнуться ситуації на Донбасі, «Кримської платформи» і двостороннього співробітництва.