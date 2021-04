США та Британія заявили про підтримку України під час російських провокацій

Велика Британія та США вважають, що Росія повинна негайно «послабити напругу» і жити відповідно до її міжнародних зобов'язань.

Про це у Твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

«Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити відповідно до міжнародних зобов'язань, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України непохитна», – заявив Рааб.

The UK & US firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.