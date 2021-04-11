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    США та Британія заявили про підтримку України під час російських провокацій

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    Міжнародна підтримка суверенітету України непохитна - США та Британія заявили про підтримку України під час російських провокацій

    Міжнародна підтримка суверенітету України непохитна

    Росія повинна негайно послабити напругу і жити відповідно до міжнародних зобов'язань

    Велика Британія та США вважають, що Росія повинна негайно «послабити напругу» і жити відповідно до її міжнародних зобов'язань.

    Про це у Твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

    «Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити відповідно до міжнародних зобов'язань, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України непохитна», – заявив Рааб.

    Своєю чергою Ентоні Блінкен повідомив, що під час розмови з Домініком Раабом вони «погодилися з важливістю підтримувати Україну під час російських провокацій», а також із потребою пришвидшити мирний процес в Афганістані.

    Нагадаємо, 9 квітня США відправляють два військові кораблі у Чорне море.

    До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

    Як повідомлялося, Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

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    Теги: Росія Чорне море США Німеччина санкції Франція військові Велика Британія Україна
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