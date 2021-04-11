США та Британія заявили про підтримку України під час російських провокацій

Росія повинна негайно послабити напругу і жити відповідно до міжнародних зобов'язань

Велика Британія та США вважають, що Росія повинна негайно «послабити напругу» і жити відповідно до її міжнародних зобов'язань.

Про це у Твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

«Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити відповідно до міжнародних зобов'язань, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України непохитна», – заявив Рааб.

The UK & US firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

Своєю чергою Ентоні Блінкен повідомив, що під час розмови з Домініком Раабом вони «погодилися з важливістю підтримувати Україну під час російських провокацій», а також із потребою пришвидшити мирний процес в Афганістані.

Нагадаємо, 9 квітня США відправляють два військові кораблі у Чорне море.

До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

Як повідомлялося, Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

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