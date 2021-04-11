Франція та Німеччина відреагували на відмову Росії взяти участь у засіданні ОБСЄ

Берлін і Париж вказали на те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає занепокоєння

Російська Федерація напередодні відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ». Текст заяви розмістили на сайті постійного представництва Німеччини в організації.

«Ми також шкодуємо, що Росія не була присутня на сьогоднішній зустрічі і пропустила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли скористатися можливістю сьогоднішньої зустрічі, щоб задати свої питання російській стороні», – ідеться в документі.

Берлін і Париж вказали на те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає занепокоєння як у цих двох країн, так і, власне, самої України. Було відзначено, що Росія «могла б розвіяти таку стурбованість, надавши пояснення». І саме для цього спеціально створений розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій області в Європі, підписантом якого є і РФ. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їхнього звичайного місця розташування в мирний час.

«Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм, з огляду на переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини і Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на підняті Україною питання не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла», – наголошується в заяві.

На цьому фоні Німеччина і Франція заявили в черговий раз про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми хотіли б закликати Росію скористатися механізмами консультацій, передбаченими ОБСЄ і Віденським документом, з якими погодилася і Росія, і взаємодіяти конструктивно і у дусі Гельсінкі з усіма зацікавленими державами-учасницями ОБСЄ. Тому ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і сумлінно виконати свої політико-військові зобов’язання в рамках ОБСЄ», – ідеться в заяві.

Крім того, було відзначено, що Німеччина і Франція продовжать свої зусилля в рамках Нормандського формату, і вказано на необхідність повного виконання Мінських домовленостей. «Будьте впевнені, що зобов’язання Франції та Німеччини не похитнуться», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

Учора Держсекретар США та міністри зовнішніх справ Франції і Німеччини наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику, нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також односторонні провокації вздовж лінії зіткнення на сході України.