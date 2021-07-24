Естонія надасть Литві колючий дріт для захисту від мігрантів

Для контролю над кордоном Вільнюс отримає три безпілотні апарати

Сто кілометрів колючого дроту і три безпілотники планує направити уряд Естонії до Литви для протидії нелегальній міграції з Білорусі. «Литва – наш близький союзник, наше завдання – негайно підтримати її в цій кризі», – заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, інформує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в першу чергу із запасів Сил оборони в Литву відправлять сто кілометрів колючого дроту, щоб країна могла прискорити зміцнення свого кордону. «З 1 серпня ми також готові направити в Литву три безпілотні літальні апарати, щоб поліпшити ситуацію з поінформованістю на кордоні», – сказав він.

За допомогою влада Литви звернулась після того, як будівництво загороджень на литовсько-білоруському кордоні загальмувалося через відсутність колючого дроту. З відповідним проханням Литва звернулася за допомогою і до інших країн. До теперішнього часу всі наявні у армії Литви запаси колючого дроту витрачені. Найближча країна - Польща, але Польщі колючий дріт потрібен в першу чергу для укріплення власного кордону. На даний час ведуться також перемовини з Данією і Словенією, і розглядається можливість отримання колючого дроту в якості пожертви.

Естонія запевняє, що надасть колючий дріт безоплатно.

Загородження має бути побудовано на ділянці кордону довжиною в 550 кілометрів. В цілому на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали більше 2 430 мігрантів – в 30 разів більше, ніж в минулому. Більшість з них – з країн Близького Сходу і Африки. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи. Влада Литви називають зрослу міграцію організованою акцією Білорусі проти Литви.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі через наплив нелегальних мігрантів.

Також стало відомо, що через критичну ситуацію, що склалася на литовсько-білоруськму кордоні, Європейський союз направить до Литви вертольоти для контролю за рухом нелегальних мігрантів.

За словами глави МЗС Естонії Еви-Марії Лійметс, країна не буде відправляти нового посла в Білорусь, оскільки Таллінн не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом.