Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі

Через білоруський кордон до Литви в липні перейшло понад 1500 мігрантів

Європейське прикордонне агентство перекидає додаткові сили на східний кордон ЄС

Через критичну ситуацію, що склалася на литовсько-білоруськму кордоні, Європейський союз направить до Литви вертольоти для контролю за рухом нелегальних мігрантів. Про це на своїй Twitter-сторінці повідомив президент країни Ґітанас Наусєда.

З Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex обговорювалася відправка на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів, повідомив він.

Також Frontex повідомило, що з наступного тижня воно більш ніж в два рази збільшить масштаби операції на литовсько-білоруському кордоні.

«Ми готові посилити рівень підтримки і розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію по швидкому втручанню в ситуацію на кордоні», - сказав директор Frontex Фабріс Леджері.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Також литовський президент оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Також Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення свого кордону з Білоруссю.

Окрім того, 5 липня МЗС Литви акредитувало демократичне представництво білорусів, надавши, таким чином офіційний статус команді очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановскої, яка працює у Вільнюсі.