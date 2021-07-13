Кордони для мігрантів. Карикатурист висміяв політику Лукашенка (фото)

Йолкін жартома переконує, що Лукашенко хотів як краще

За рік у 22 рази зросла кількість мігрантів, що незаконно перетинають кордон Литви з Білорусі

Після посилення санкцій ЄС проти Мінська різко виріс потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви. Цю ситуацію дотепно обіграв художник Сергій Йолкін у новій карикатурі, яку розмістив в Instagram.

Художник зобразив «лідера» Білорусі, який стоїть біля високого дерев’яного паркана та відкриває щілину для мігрантів до Литви. При цьому Лукашенко перелякано дивиться з боку в бік.

Автор: Сергій Йолкін

Вільнюс звинуватив Мінськ у сприянні незаконній міграції. Художник Сергій Йолкін жартома переконує, що Лукашенко хотів як краще.

Нагадаємо, що за рік у 22 рази зросла кількість мігрантів, що незаконно перетинають кордон Литви з Білорусі.

Політики Литви неодноразово наголошували, що Литва та все демократичне суспільство стикаються з гібридною атакою, де «нелегальна міграція використовується як зброя».

Додамо, що карикатурист Сергій Йолкін гостро відреагував на фобії режиму Путіна, який дуже боїться Навального.

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