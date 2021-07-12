ЄС розглядає нові санкції проти Білорусі через наплив мігрантів

Білоруський режим може потрапити під нові обмеження ЄС

Євросоюз допускає можливість прийняття подальших обмежувальних заходів щодо Білорусі

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі через наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість прийняття подальших обмежувальних заходів щодо Білорусі після сьогоднішнього обговорення в Раді ЄС із закордонних справ», – написав журналіст.

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Також литовський президент оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Також Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення свого кордону з Білоруссю.

Окрім того, 5 липня МЗС Литви акредитувало демократичне представництво білорусів, надавши, таким чином офіційний статус команді очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановскої, яка працює у Вільнюсі.