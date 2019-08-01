Кандидат в бізнес-омбудсмени України змушений відмовитись від виборів в Польщі



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72-річний Марцін Свєнціцький кілька раз був обраний депутатом Сейму

Парламентські вибори в Польщі мають відбутися в жовтні-листопаді цього року

Марцін Свєнціцький, який восени має зайняти посаду бізнес-омбудсмена України, змушений буде не брати участі в виборах до польського Сейму.

Нагадаємо, вчора чинний бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що 30 липня на засіданні Ради бізнес-омбудсмена була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена Марціна Свєнціцького. 72-річний Свєнціцький є депутатом Сейму від опозиційної «Громадянської платформи», в 90-х роках займав посаду мера Варшави.

«Якщо мене висунуть на посаду Омбудсмена України з питань підприємництва, я не братиму участі у наступних парламентських виборах у Польщі», - повідомив Свєнціцький.

Він повідомив, що на посаду бізнес-омбудсмена проводився міжнародний конкурс, в якому змагались понад 100 кандидатів. Рекрутинг проводили хедхантерська фірма та конкурсна комісія, яка складалась з представників п'яти українських бізнес-асоціацій, представників міжнародних фінансових організацій та Міністерства економрозвитку і торгівлі України.

Нагадаємо, Альгірдас Шемета, колишній єврокомісар та двічі міністр фінансів Литви, є бізнес-омбудсменом в Україні з 22 грудня 2014 року. У лютому бізнес-омбудсмен Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Парламентські вибори в Польщі мають відбутися в жовтні-листопаді цього року.