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    Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь

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    Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь - Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь
    Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь
    Фото з відкритих джерел

    Естонський посол повинен був вступити на посаду на початку вересня, але тепер це питання залежить від оцінки ситуації в Білорусі

    За словами глави МЗС Естонії Еви-Марії Лійметс, країна не буде відправляти нового посла в Білорусь, оскільки, Таллінн не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом. Про це повідомляє портал естонського телерадіомовлення ERR.

    «Це було б вкрай недоречно, так як Естонія, втім, як і Європа, не визнає результати президентських виборів у Білорусі, що пройшли в серпні минулого року», – повідомила міністр.

    Естонський посол повинен був вступити на посаду на початку вересня, але тепер це питання залежить від оцінки ситуації в Білорусі.

    За словами Лійметс в Естонії є чотири варіанти: знизити рівень дипломатичного представництва в Білорусі, призначивши Тимчасового повіреного в справах, не передавати вірчі грамоти і залишити посла працювати в Таллінні або не приймати подальших кроків взагалі і продовжити роботу зі скороченим штатом посольства.

    «Ми будемо консультуватися з нашими партнерами і союзниками, які бачать необхідність координувати національні дії і проявляти єдність в цьому питанні», – зазначила Лійметс.

    Також нагадаємо, що у Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів. Зокрема, обшук відбувається у квартирі журналіста Радіо Свобода Валентина Жданка.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

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    Теги: МЗС Білорусь обшук анексія Естонія посол КДБ
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    Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь