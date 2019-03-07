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    Facebook не буде зберігати дані користувачів у країнах, де порушують права людини

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    <p>Упродовж найближчих років компанія Facebook планує зосередити увагу на питанні дотримання прав людини в географічному контексті</p> - Facebook не буде зберігати дані користувачів у країнах, де порушують права людини

    Упродовж найближчих років компанія Facebook планує зосередити увагу на питанні дотримання прав людини в географічному контексті

    Дані користувачів, як наголосив засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг, будуть захищені від несанкціонованого доступу

    Соціальна мережа Facebook та її сервіси Instagram і WhatsApp відмовляться від зберігання конфіденційних даних користувача в країнах, що порушують права людини.

    Про це в корпоративному блозі компанії повідомив засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг.

    «Люди мають бути готові до того, що ми не зберігатимемо конфіденційні дані в країнах зі слабкими характеристиками щодо прав людини, таких як конфіденційність і свобода вираження думок, щоб захистити дані від несанкціонованого доступу», – зазначив Цукерберг.

    Він повідомив, що упродовж найближчих років компанія планує зосередити увагу на питанні дотримання прав людини в географічному контексті та «перебудувати більшість послуг на основі цих ідей».

    Цукерберг зауважив, що соціальна мережа готова до того, що це призведе до її блокування в деяких країнах і неможливості вийти на нові ринки. Крім того, за його словами, сервіси Facebook більше зосередяться на безпеці призначених для користувача даних, секретності листування і можливості прихованого спілкування.

    Нагадаємо, у додатку Facebook Messenger з'явилася можливість видалення відправлених повідомлень в чатах. 

    Джерело: Радіо Свобода

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