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    У США звинувачений у кібератаках українець визнав себе винним

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    Павло Гриб, вийшовши з літака, одразу пішов до рідних - У США звинувачений у кібератаках українець визнав себе винним
    Павло Гриб, вийшовши з літака, одразу пішов до рідних

    Українцю загрожує термін ув’язнення до 25 років

    34-річний громадянин України Федір Гладир у федеральному суді в американському Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень.

    Тепер йому загрожує термін ув’язнення до 25 років. В іншому разі час позбавлення волі міг би вимірюватися багатьма десятиліттями і навіть століттями, що фактично означало б довічне ув’язнення.

    За словами адвоката українця Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.

    Федір Гладир разом із двома іншими українцями був заарештований за звинуваченнями в участі в діяльності хакерської групи FIN7.

    За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby. ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.

    Федір Гладир, був екстрадований з Німеччини в 2018 році і постав перед судом восени того ж року. Другий обвинувачений, екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков постав 3 червня перед федеральним судом в американському Сіетлі. Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до Сполучених Штатів.

    Джерело: Радіо Свобода

    США кібератака ФБР чоловік
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