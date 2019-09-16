Фарадж не вірить, що Джонсон зможе швидко вивести Британію із ЄС



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Найджел Фарадж, один із головних ідеологів виходу Великої Британії із ЄС

Найджел Фарадж запропонував Борису Джонсону план на випадок дострокових виборів до парламенту

Один із головних ідеологів виходу Великої Британії із ЄС Найджел Фарадж вважає, що країну чекає чергове відтермінування виходу після того як Палата громад заблокує спробу Бориса Джонсона досягнути угоди із Брюсселем в останній момент. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Фарадж вважає, що британський прем’єр спробує використати за основу угоду про вихід, яку розробив уряду Терези Мей в 2018 році, а також символічні поступки із боку ЄС в рамках саміту 17-18 жовтня. Проте, така угода не буде схвалена Палатою громад. Після цього парламент може вирішити провести другий референдум щодо членства в ЄС або провести дострокові вибори.

До цього лідер партії Брексіту запропонував Джонсону виборчий пакт, який би гарантував те, що в разі дострокових виборів більшість в Палаті громад отримали б прихильники виходу із ЄС. Відповідно до плану партія Брексіту не буде конкурувати із консерваторами в більшості округів країни, якщо партія Брексіту в свою чергу отримала б можливість без конкуренції із боку консерваторів виставити своїх кандидатів в 80-90 округах країни (Уельс, північний-схід, центральна Англія).

За словами Найджела Фараджа, якщо уряд Джонсона не виконає свою обіцянку щодо виходу із ЄС до 31 жовтня, то популярність партії Брексіту сягне нових висот. Сьогодні дану політичну силу підтримують 20% британців.