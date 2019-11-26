Федеральний суд США підтримав оприлюднення документів щодо затримки допомоги Україні



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Запитані документи вимагаються з тією метою, щоби поінформувати суспільство про питання, які викликають надзвичайний національний інтерес

Федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації «Центр за чесність у суспільстві» щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

Про це повідомляє видання The Hill.

«Федеральна суддя в понеділок розпорядилася, аби міністерство оборони США та Адміністративно-бюджетне управління передали медіа-організації звіти щодо призупинення адміністрацією Трампа військової допомоги Україні», - зазначається в повідомленні.

Суддя вимагає передати документи «Центру за чесність у суспільстві» після того, як ця медіа-організація звернулася із запитом до суду на підставі Закону про свободу інформації.

«Запитані документи вимагаються з тією метою, щоби поінформувати суспільство про питання, які викликають надзвичайний національний інтерес», - зауважила суддя Коллар-Котеллі.

У своєму рішенні суддя також зазначила, що зміст запиту «тісно пов'язаний» з питаннями про те, чи затримувала адміністрація Трампа виплати Україні з метою тиску на уряд цієї країни з вимогою ініціювати розслідування проти Байденів.

Нещодавно адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що має компромат на сім'ю колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.