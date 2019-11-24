Адвокат Трампа заявив про наявність у нього компромату на сім'ю Байденів



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Джуліані зазначив, що його неодноразові заяви про наявність «страховки» на випадок, якщо він «потрапить під автобус» стосувалися документів про сім'ю Байденів

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що має компромат на сім'ю колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Про це він написав у своєму Twitter.

Джуліані зазначив, що його неодноразові заяви про наявність «страховки» на випадок, якщо він «потрапить під автобус» стосувалися «документів про сім'ю Байденів, що оповідають про чотири десятиліттях їх заробляння грошей при використанні службового становища».

«Якщо я зникну, ці документи будуть опубліковані», — написав адвокат.

У США розгорівся скандал після того, як анонімний інформатор заявив про тиск Трампа на українського лідера Володимира Зеленського з метою схилити українську владу до розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.